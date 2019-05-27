Мужчина ворвался в пылающий дом, чтобы спасти любимого пса: видео

В США мужчина бросился в пылающий дом, чтобы спасти своего пса от гибели.

Находившиеся на месте пожарные даже не поняли, что произошло и поэтому не успели остановить его. Спасатели кричали храбрецу, чтобы он не смел заходить в горящий дом, но мужчина направился прямо в огонь.

Кадры с места опубликованы в Сети.

На них видно, что пламя охватило все жилище. Мужчина понимал, что рискует жизнью. Но тем не менее, решил спасти питомца.

«Я не колебался, я просто должен был его достать, он часть семьи», - цитируют Жозе Гузмана Dail Mail.

Ролик набрал множество просмотров на YouTube. Кто-то восхищается храбростью спасителя пса, другие же - осуждают его за столь безрассудный поступок.