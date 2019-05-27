Десятки улиц и первые этажи домов затопило в Костроме после ливня

В Костроме устраняют последствия мощного ливня, который внезапно накрыл город. За несколько часов там выпала треть месячной нормы осадков. В некоторых районах дождь шел стеной.

Ливневки с потоками не справлялись - десятки улиц моментально ушли под воду. На некоторых участках она поднялась более чем на метр. Местные жители сняли видео, как им приходилось переходить центральную городскую улицу.

Затопило и первые этажи домов. Многие машины глохли прямо на дорогах. Вызволять их приходилось при помощи пожарной техники. Общественный транспорт на свой страх и риск продолжал движение - хотя больше это было похоже на речной круиз - на дорогах вода поднялась так, что проникала даже в салоны автобусов.