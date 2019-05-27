Основатель Huawei выступил против ответной реакции Китая в отношении Apple

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй выступил против возможной ответной реакции Китая в отношении американского телекоммуникационного гиганта Apple. Он заявил, что будет первым, кто выступит против ее недопуска на рынок Китая.

Напомним, министерство торговли США внесло Huawei в черный список – из-за этого китайская компания не может закупать компоненты и технологии американских коллег. Huawei также не имеет возможности вести дела с американскими предпринимателями без соответствующих лицензий.

В свою очередь, Google тоже заморозила сотрудничество с Huawei по части передачи оборудования, ПО и технических услуг.

«Во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, я буду первым, кто выступит против… Apple – это мой учитель, она лидирует. Зачем мне - как ученику - выступать против моего учителя? Никогда», - заявил Чжэнфэй в интервью агентству Bloomberg.

Он утверждает, что несмотря на ограничения на экспорт с американской стороны, Huawei либо увеличит поставки на собственный рынок, либо найдет возможность удержать свое лидерство в производстве смартфонов для 5G-сетей.