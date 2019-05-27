На Украине рассказали об экономических потерях из-за конфликта с РФ

Киев несет большие экономические потери из-за конфликта с Россией, заявил экс-глава министерства транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».

По его мнению, Незалежная могла бы получать огромную прибыль в случае, если бы через нее шли поезда из Китая в Европу. Но из-за противостояния с Россией, экономическую выгоду имеет Белоруссия.

Черновенко подчеркнул, что еще в 2014 году Украина собиралась пустить первый поезд из Европы в Китай, но этому помешал госпереворот.

«Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный. Седьмого марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, но произошла революция. А сегодня, по нашим кодам, по нашей схеме, из Китая только в неделю ходят 75 поездов через Белоруссию», - добавил политик.

Вместе с этим Черновенко рассказал, что европейские частные предприниматели в личном общении часто не понимают, почему Украина упускает такую прибыль. Например, по данным официального отчета, через пять лет доход Незалежной мог бы увеличиться до 30 миллиардов долларов в случае «снятия вопросов с России».

Экономическая ситуация между Россией и Украиной ухудшилась в 2015 году, когда в Киеве приняли решение об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввели эмбарго на ряд российских товаров. Москва, в свою очередь, ввела ответные экономические меры, но много раз подчеркивала, что отменит их в случае таких же действий со стороны Киева.