Типичный Пакистан: видео с едущей на байке коровой взорвало Сеть

Неизвестный мужчина из Пакистана решил необычным способом перевезти свою корову. Для этого он посадил животное на мотоцикл, а сам устроился сзади и управлял байком.

На кадрах видно, что животное сидит в сером покрывале и спокойно переносит дорогу в таком экстремальном для него положении.

При этом корову не смущает повышенное внимание других мотоциклистов, которые спокойно разговаривают с владельцем животного и снимают на смартфоны происходящее.

Пользователи Сети отметили, что для Пакистана такая ситуация – типичное явление.