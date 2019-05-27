Недетский подвиг: под Челябинском ищут тело погибшего при спасении тонувших детей юнармейца

В Челябинской области проходят поиски тела подростка, утонувшего при спасении детей из затопленного водой карьера.

Дети играли обрывистом берегу, когда буквально под их ногами обвалился грунт. Трое упали в ледяную воду.

Тринадцатилетний подросток Дмитрий Новоселов ехал на велосипеде, когда услышал крики о помощи. Мальчик, не задумываясь, бросился в воду.

Точное место ЧП водолазам показал видевший Дмитрия одним из последних ребенок. Он помогал пострадавшим с берега, в один момент отвернулся и упустил из виду находившегося в воде храброго подростка. Дмитрий утонул.

А все спасенные юным героем дети были доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Хорошо подготовленный физически Дмитрий занимался спортивными единоборствами, был юнармейцем. Он мечтал стать военным. Будучи старшим сыном в многодетной семье, Дима привык помогать младшим. И совсем по-взрослому провел настоящую спасательную операцию.

Сейчас на берегу затопленного карьера развернут оперативный штаб. Здесь нет течения, но поиски осложняются большой глубиной.