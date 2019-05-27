Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые назвали необычный фактор, продлевающий жизнь

Дарья Михалина
03:57 27.05.2019
Специалисты проанализировали данные, полученные от около семи тысяч пожилых людей.
Ученые назвали необычный фактор, продлевающий жизнь
© Фото: pixabay.com

Ученые провели исследование среди пожилых людей и пришли к выводу, что наличие цели у человека дает ему стимул жить.

Специалисты проанализировали данные, полученные от около семи тысяч пожилых людей. Согласно тесту измерения психологического благополучия, люди с активной жизненной позицией оказались менее склонны к смертности.

Полный текст научной работы опубликован в журнале JAMA Network Open.

В ходе исследования ученые предложили испытуемым заполнить анкету и указать по шкале от одного до шести свою позицию по ряду вопросов.

Данные собирались с 1992 года. В 2010 году специалисты обнаружили, что около 700 людей, которые не говорили о том, что в их жизни есть цель, умерли к 2010 году. Проблемы с сердцем были основной причиной смерти, за ней последовал рак, уточняется в материале.

Ученые полагают, что поиск цели в жизни укрепляет иммунную систему.

Отмечается, что обрести силы и мотивацию на поиски цели можно с помощью психотерапии, медитации или участия, например, в волонтерских акциях.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата27.05.2019, 03:25
Сопровождение «Медведей» истребителями МиГ-31 показали на видео
Дата26.05.2019, 19:21
Сборная России по хоккею стала бронзовым призером ЧМ в Словакии
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата26.05.2019, 12:19
Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив
Дата26.05.2019, 10:38
Отвага и меткость: как 18-летняя Алия Молдагулова воодушевляла советских девушек-снайперов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:20 В стране и мире
На Украине рассказали об экономических потерях из-за конфликта с РФ
03:49 В стране и мире
Видео
Полицейский разбился во время погони за байкером в Подмосковье: видео
03:20 Спорт
Видео
Дзюба опубликовал эмоциональное видео с чемпионского парада «Зенита»
02:55 Спорт
Видео
Играли для болельщиков: российские хоккеисты поделилась эмоциями после ЧМ
02:41 В стране и мире
Видео
Американские F-35A в «режиме зверя» засекли у границ Ирана
События дня
События дня
Современные технологии в деле
Попытка госпереворота в Венесуэле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые назвали необычный фактор, продлевающий жизнь
Видео
В Афганистане сгорел вертолет армии США: видео
«На снимках - не они»: исследователь обнаружил «фальсификацию» в деле перевала Дятлова
Видео
Одинцовские «разборки»: конфликт с массовой дракой и стрельбой из пулемета попал на видео
«Филипп, мы раскрыты»: Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова
В Австралии нашли грибы, выделяющие золото
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.