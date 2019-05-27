Полицейский разбился во время погони за байкером в Подмосковье: видео
В результате аварии сотрудник ДПС получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.
© Видео: Подслушано у Водителей в Электростали, Вконтакте © Фото: Подслушано у Водителей в Электростали, Вконтакте
В подмосковном Ногинске сотрудник правоохранительных органов во время преследования нарушителя врезался в легковой автомобиль. Момент ДТП заснял видеорегистратор, который был установлен на мотоцикле полицейского.
По данным пользователей соцсети, ЧП произошло 19 мая. На кадрах видно, что полицейский в течение нескольких минут ехал за нарушителем. Из-за быстрой и резкой езды правоохранитель не справился с управлением и въехал в движущийся впереди автомобиль.
В результате аварии сотрудник ДПС получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. Нарушителю удалось скрыться.
По факту ЧП ведется проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет «360».