Полицейский разбился во время погони за байкером в Подмосковье: видео

В подмосковном Ногинске сотрудник правоохранительных органов во время преследования нарушителя врезался в легковой автомобиль. Момент ДТП заснял видеорегистратор, который был установлен на мотоцикле полицейского.

По данным пользователей соцсети, ЧП произошло 19 мая. На кадрах видно, что полицейский в течение нескольких минут ехал за нарушителем. Из-за быстрой и резкой езды правоохранитель не справился с управлением и въехал в движущийся впереди автомобиль.

В результате аварии сотрудник ДПС получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. Нарушителю удалось скрыться.

По факту ЧП ведется проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет «360».