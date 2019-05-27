Лишенных прав автолюбителей хотят выслеживать с помощью камер

Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» начал разработку сервиса поиска водителей, которые управляли автомобилем после лишения водительских прав.

Поиск нарушителей планируется с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД, после чего данные будут передаваться сотрудникам ГИБДД для оперативного перехвата проштрафовавшихся граждан. Однако эксперты убеждены, что проект «Автодата» не поможет в решении проблемы, но при этом будет нарушать конституционные права людей.

Сначала операторы «Автодаты» проанализируют базу ФИС ГИБДД по административным делам для поиска зарегистрированных номеров автомобилей, владельцы которых были лишены водительских прав. Данный проект опирается на телематику машин с SIM-картами, через которые передается информация, поэтому точное позиционирование будет возможно после того, как операторы найдут автомобиль нарушителя.

Однако для этого нужны развитые интеллектуальные транспортные системы дорог, а российская дорожная инфраструктура далека от желаемого результата. Поэтому сначала основной акцент будет делаться на камеры ГИБДД, ЦОДД и частных организаций, которые в регионах часто используются для видеофиксации в рамках государственного партнерства, пишут «Известия».

«Человека лишили водительского удостоверения, но он все еще остается за рулем. Он понимает, что его, скорее всего, не смогут поймать, пока он двигается в трафике с другими водителями, не нарушая правила дорожного движения. Для поиска таких правонарушителей и нужен этот сервис», - прокомментировал актуальность данной системы руководитель пресс-службы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Данный проект планируют внедрить в течение трех лет. Суммарно на платформу «Автодата» могут потратить из бюджета около трех миллиардов рублей. Скорее всего, этот проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

Важно отметить, что уже сейчас в «Автонете» признают, что данный сервис будет бессилен относительно нарушителей, которые пересели за руль автомобилей, не оформленных на них в МРЭО ГИБДД.

На данный момент в России предусмотрены следующие штрафы за езду без прав. Так, никогда не имевшего удостоверения человека ждет штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Автолюбителя, лишенного прав по решению суда, ждет наказание в виде 30 тысяч рублей, либо арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. При этом человек, который доверил свою машину «лишенцу», также будет оштрафован на 30 тысяч рублей.

При этом проект «Автодата», по мнению вице-президента «Движения автомобилистов России» адвоката Леонида Ольшанского, может нарушить ряд нормативных документов.