Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

28 мая в России отмечают День пограничника. В этом году служба, которая занимается охраной рубежей нашей страны, отмечает 101-летие. 28 мая 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве народного комиссара по делам финансов. В современной России указом президента от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск» была продолжена традиция чествования пограничников 28 мая.

Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.

«Сегодня мы чествуем тех, для кого охрана рубежей Отечества стала не просто профессией, а призванием и делом жизни. Кто защищал и защищает территориальную целостность и безопасность России, мир и покой наших граждан. Во все времена и исторические эпохи пограничников, стражей российских границ, отличали особые качества. И прежде всего это смелость и стойкость. Они первыми принимали удар агрессора, бесстрашно вели бой с превосходящими силами врага, сражались за Родину до последней капли крови», - сказал российский лидер.

Путин выразил особые слова благодарности ветеранам пограничной службы. А в обращении к действующим защитникам границ России, президент подчеркнул важность охраны нашей страны от наркотрафика, незаконной миграции, международных террористов и контрабандистов.

Он поблагодарил военнослужащих и гражданский персонал Пограничной службы, пожелал им и их близким здоровья и успехов.