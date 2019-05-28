В «Зените» прокомментировали информацию о расстрелянном и затопленном авто игрока

В пресс-службе петербургского волейбольного клуба «Зенит» подтвердили факт извлечения из пруда автомобиля одного из игроков клуба Александра Волкова. Ранее сообщалось, что изрешеченная пулями машина волейболиста была обнаружена в воде. По информации СМИ, в транспортном средстве также якобы были и следы крови.

«Проводится по данному инциденту полицейское расследование. Автомобиль действительно принадлежит Волкову, но никаких пулевых отверстий на нем не было», - рассказал «Звезда» глава пресс-службы волейбольного клуба Владимир Можайцев.

Он уточнил, что сам Волков жив и здоров.

Золотистая Audi досталась спортсмену за участие в лондонской Олимпиаде в 2012 году. Приблизительная стоимость автомобиля составляет два миллиона рублей.