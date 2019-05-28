Усугубил раскол: в РПЦ прокомментировали прошедший «синод» ПЦУ

Прошедший так называемый «синод» Православной церкви Украины только усугубил раскол внутри этой структуры. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, лидер неканонической Украинской православной церкви Филарет считает, что глава «новой церкви» Епифаний оказался в подчинении «промосковских сил», из-за чего прошедший синод якобы поспособствовал разрушению киевского патриархата.

«Стамбулу такая риторика, видимо, порядком надоела, и один из кураторов украинской автокефалии от Константинопольского патриархата публично сетует на проблемы Филарета со слухом», - сообщил Легойда.

Он также добавил, что один из «иерархов» в одном сообщении в Facebook успевает «поддеть сторонников томоса и потроллить Филарета», заявляя, что ликвидация УПЦ Киевского патриархата является нарушением законодательных норм, называя это «филькиной грамотой».

Напомним, «новая церковь» Украины была создана на «объединительном соборе» в 2018 году после слияния двух неканонических церковных украинских структур. Главой ПЦУ стал Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь под руководством митрополита Онуфрия отказалась участвовать в этом мероприятии.