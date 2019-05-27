Президент Австрии объявил нового канцлера страны
Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал решение парламента вынести ему вотум недоверия. По его словам, он сразу же позвонил президенту страны Александеру Ван дер Беллену.
«Мы готовы к беспрепятственной передаче и поддержим переходное правительство, независимо от того, кого он выберет, потому что речь идет не обо мне, не о нас, а об Австрийской Республике», - раскрыл Курц содержание разговора с президентом.
Во вторник, 28 мая, Ван дер Беллен освободит от обязанностей Курца и его правительство.
«Вице-канцлера Хартвига Легера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством», - цитирует ТАСС австрийского главу.
Напомним, решение о вынесении вотума недоверия было принято 27 мая после проведения голосования. Предложение было внесено оппозиционными депутатами из Социал-демократической партии.