СМИ: крупные страховщики повысили стоимость ОСАГО в Москве

Три крупные российские страховые компании повысили стоимость полисов ОСАГО в Москве. Таким образом компании хотят компенсировать убытки в регионах за счет платежеспособных автолюбителей в столице.

Так, у компаний «Альфастрахование» и «Ингосстрах» стоимость ОСАГО выросла на 14% - с 3600 до 4118 рублей. Это базовая ставка, по которой рассчитывается цена полиса. До 4118 рублей в мае этого года повысил свой тариф «Росгосстрах».

Все эти компании входят в рейтинг крупнейших по сборам ОСАГО в списке Российского союза страховщиков. «Альфастрахование» и «Росгосстрах» занимают первое и второе места, а «Ингосстрах» - четвертое, пишут «Ведомости».

Другие страховщики пока не повышают тарифы в столице. Например, «Согаз» продолжает предоставлять самый низкий среди крупных компаний базовый тариф – 3390 рублей.

По мнению экспертов, повышение тарифов исключительно в Москве необоснованно, потому что столица является одним из прибыльных регионов.