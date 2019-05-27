Американские F-35A в «режиме зверя» засекли у границ Ирана

Истребители пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США продемонстрировали взлет в «режиме зверя» с авиабазы Аль-Дафра недалеко от границы с Ираном.

«Режим зверя» означает размещение оружия на внешней стороне F-35А. Противоположным является «режим невидимки», когда вооружение должно располагаться только внутри истребителя.

Как сообщает The Aviationist, оба самолета на внешних пилонах переносили по четыре управляемые авиабомбы с возможностью лазерного наведения GBU-12 и по две управляемые ракеты «воздух – воздух» с инфракрасной головкой наведения AIM-9 Sidewinder.

Авиабаза Аль-Дафра расположена вблизи побережья Персидского залива напротив Ирана. На ней находятся самолеты 380-го экспедиционного авиакрыла ВВС США и первые F-35A.