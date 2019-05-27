МИД Украины подготовил ноту России по освобождению украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины сегодня заявило о том, что намерено до конца дня 27 мая передать коллегам из МИД РФ официальную ноту по освобождению моряков, задержанных при инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщила заместитель главы украинского ведомство Елена Зеркаль.

В эфире радиостанции «НВ» Зеркаль уточнила, что в ноте будет запрашиваться, каким образом Украина сможет забрать свои корабли, задержанные в Керченском проливе. А также когда и где украинские консулы смогут забрать своих моряков из Лефортово.

Напомним, задержанные моряки сейчас находятся в московском следственном изоляторе. Зеркаль также подчеркнула, что МИД Украины планирует обратиться к другим государствам с просьбой повлиять на Россию выполнить требования Международного трибунала ООН по морскому праву. Последний 25 мая потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и задержанных за нарушение российской границы моряков.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще раз заявил, что Москва будет продолжать последовательно отстаивать свою точку зрения по инциденту в Керченском проливе.

Напомним, в конце ноября 2018 года три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России при движении к Керченскому проливу. Корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись требованиям российских пограничников. В результате два катера и буксир с их экипажами были задержаны российской стороной.

Ранее сегодня в погранслужбе ФСБ РФ заявили, что не исключают новых провокаций со стороны Украины, подобной той, что произошла в Керченском проливе.