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МИД Украины подготовил ноту России по освобождению украинских моряков

Валентина Пескова
22:44 27.05.2019
По словам замминистра иностранных дел Украины, в ноте будет вопрос о том, каким образом можно забрать украинские корабли и моряков из Москвы.
МИД Украины подготовил ноту России по освобождению украинских моряков
© Фото: AvakovArsen twitter.com Globallookpress

Министерство иностранных дел Украины сегодня заявило о том, что намерено до конца дня 27 мая передать коллегам из МИД РФ официальную ноту по освобождению моряков, задержанных при инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщила заместитель главы украинского ведомство Елена Зеркаль.

В эфире радиостанции «НВ» Зеркаль уточнила, что в ноте будет запрашиваться, каким образом Украина сможет забрать свои корабли, задержанные в Керченском проливе. А также когда и где украинские консулы смогут забрать своих моряков из Лефортово.

Напомним, задержанные моряки сейчас находятся в московском следственном изоляторе. Зеркаль также подчеркнула, что МИД Украины планирует обратиться к другим государствам с просьбой повлиять на Россию выполнить требования Международного трибунала ООН по морскому праву. Последний 25 мая потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и задержанных за нарушение российской границы моряков.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще раз заявил, что Москва будет продолжать последовательно отстаивать свою точку зрения по инциденту в Керченском проливе.

Напомним, в конце ноября 2018 года три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России при движении к Керченскому проливу. Корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись требованиям российских пограничников. В результате два катера и буксир с их экипажами были задержаны российской стороной.

Ранее сегодня в погранслужбе ФСБ РФ заявили, что не исключают новых провокаций со стороны Украины, подобной той, что произошла в Керченском проливе.

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