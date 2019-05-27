В Париже проверяют рейсы «Аэрофлота» после письма с угрозами: видео

Все самолеты авиакомпании «Аэрофлот», прибывающие из Москвы в Париж, проверяют в аэропорту имени Шарля де Голля. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, они получили «достаточно занятное письмо» с угрозами, после чего было принято решение о проверке российских лайнеров.

«Угроза касалась сегодняшнего дня, так что, надеюсь, это сегодня закончится. На бортах абсолютно ничего не нашли, но мы были обязаны проверить», - цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что французские правоохранители проверили пассажиров и багаж трех самолетов, именно столько рейсов «Аэрофлота» прибыло сегодня в столицу страны.

Видео с проверкой опубликовал в своем Twitter известный врач Александр Мясников. По его данным, полиция получила информацию о возможной террористической угрозе.

«Посмотрите как прямо сейчас встречают в Париже рейс SU2458 из Москвы», - подписал он кадры.

На видео видно, как пассажиров от трапа самолета проверяют кинологи с собаками, а вдоль пути их движения выстроились полицейские и сотрудники службы безопасности аэропорта.