Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, поскольку данное дело не входит в юрисдикцию суда. Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

«Рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.

Исковое заявление против указа Зеленского было подано в Верховный суд Украины физлицом 23 мая. Отмечается, что истец указал, что роспуск украинского парламента нарушает его права как избирателя, голосовавшего в 2014 году на выборах в Раду.

Как отметили в суде, при этом в указе Зеленского он усмотрел нарушение его права на самовыдвижение кандидатом в депутаты, так как он планировал отдохнуть летом, чтобы участвовать в выборах нардепов Украины, которые должны были состояться осенью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение о роспуске Верховной рады низким доверием к ней граждан страны. Об этом он объявил в день своей инаугурации, 20 мая. Внеочередные выборы в парламент запланированы на 21 июля.