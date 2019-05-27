Боевики «Ан-Нусры»* предприняли массированную атаку на позиции армии Сирии

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирийской Арабской Республике, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Ночью 26 мая 2019 года боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ранее - запрещенная в РФ «Джебхат Ан-Нусра») и союзных ей формирований одновременно с двух направлений атаковали позиции правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Нбуда на севере провинции Хама.

«В наступлении на позиции правительственных сил участвовало около 450 боевиков, семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Атака боевиков сопровождалась огнем из трех установок РСЗО», - рассказал Купчишин.

В ходе оборонительного боя правительственными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено три танка, две установки РСЗО, БМП, шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и около 100 боевиков.

В Идлибской Зоне Деэскалации, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Мамухия (дважды), Икко, Руейсет-Эскандер, Телль-Эт-Тут, Эль-Арейм, Айн-Эль-Ашара, Нахшебба, Айн-Эн-Наур, провинции Латакия, Скальбия (дважды), Кафер-Нбуда (дважды) провинции Хама.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мааррин провинции Хама, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов», - подчеркнул генерал-майор.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2123 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3392,48 тонны.

«С 27 мая 2019 года для обеспечения возможности добровольного и беспрепятственного входа и выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Суран провинции Хама функционирует пункт пропуска «Суран»», - добавил глава ЦПВС.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 26 мая 2019 года амнистировано 58024 человека.

*«Хайат Тахрир Аш-Шам», «Джебхат Ан-Нусра» - запрещенная в России террористическая организация.