Загоревшийся бензовоз перекрыл трассу под Курганом: видео

Бензовоз опрокинулся и загорелся на трассе в Курганской области, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов на дорогу. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, загорелся и сзади идущий автомобиль Nissan Qashqai.

«В 16.22 (мск) 27.05 поступило сообщение о том, что на трассе Р 254 "Иртыш", на 278 км, произошло ДТП с участием бензовоза "КаМаЗ", перевозившего дизельное топливо, и легкового автомобиля», - говорится в сообщении.

В результате происшествия бензовоз допустил опрокидывание с последующим возгоранием. Отмечается, что пострадавших и погибших нет.

Как рассказали спасатели, работы ведутся по 2 номеру сложности. Кроме того, осуществлялась пенная атака. Из соображений безопасности автомобильная трасса была перекрыта. Сотрудники ГИБДД организовали объезд дороги через Курган.

В 17.10 мск горение было ликвидировано. В ликвидации последствий ДТП от МЧС было задействовано 38 человек и 13 единиц техники.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как по дороге разлилось топливо и горит, а бензовоз лежит на боку.