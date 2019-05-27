ФСБ не исключает новых провокаций со стороны Украины

Риски повторения провокаций со стороны Украины в акваториях Черного и Азовского морей по-прежнему сохраняются. Об этом рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. Он не исключил, что ситуации, подобные той, что произошла в Керченском проливе в ноябре 2018 года, могут повториться. Это происходит из-за того, что нынешнее украинское руководство выбрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере.

«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются. (…) Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», - цитирует Владимира Кулишова «Российская газета».

По словам генерала армии, российские пограничники отслеживают обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития. При этом российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнерами.

Напомним, в конце ноября 2018 года пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. При этом корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. В результате два катера и буксир с их экипажами были задержаны российской стороной.