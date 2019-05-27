В Алеппо возобновил работу завод по производству алюминиевых конструкций

В промышленном районе сирийского Алеппо после четырехлетнего перерыва возобновил работу завод по изготовлению алюминиевых конструкций. Такая продукция широко востребована в послевоенной стране. Во время боевых действий в городе были разрушены или повреждены большинство строений.

На предприятии производят, в частности, оконные профили, необходимые при восстановлении и строительстве жилых домов.

Масштаб производства полного цикла можно оценить только с высоты. Площадь завода - четыре тысячи квадратных метров. Современное оборудование, множество станков. Ну а работают здесь больше ста человек.

Сырье предприятие закупает в России. По словам директора завода Муатаса Айюби, благодаря высокому качеству алюминия, производительность высокая - четыре тонны продукции в день.