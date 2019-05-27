Опубликовано новое видео попадания молнии в «Союз»

Космический корабль «Союз» сегодня прошел внеплановую проверку на прочность. Во время запуска с космодрома Плесецк прямо в ракету ударила молния. Видео момента выглядит действительно впечатляющим - разряд тока проходит прямо по обшивке корабля.

Однако, как выяснилось, для данной техники разряд молнии является абсолютно штатной ситуацией. И выходу на орбиту даже самые тяжелые метеоусловия - грозы, ливни и гром - помешать не могут. С успехом всю команду, принимавшую подготовку в запуске «Союза», поздравил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнева (Железногорск) с успешным запуском КА Глонасс! Молния вам не помеха», - написал Рогозин в Twitter.

Напомним, съемочная группа «Звезды» также зафиксировала запуск «Союза» и удар молнии по кораблю на видеокамеру. До конца нынешнего года еще запланированы десятки пусков кораблей, и они должны состояться при любой погоде.