Ростех назвал условие поставок боеприпасов в США

Российская госкорпорация Ростех, ведущий производитель вооружения в РФ, будет поставлять боеприпасы в США только после отмены антироссийских санкций. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе Ростеха.

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкций», - подчеркнули в госкорпорации.

Так в Ростехе прокомментировали объявленный Пентагоном тендер на закупку патронов к стрелковому оружию российского производства.

В пресс-службе также отметили, что указанные в перечне пистолеты и автоматы – это советское и российское оружие, которое ранее было поставлено в страны Азие, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

«Есть все основания полагать, что эти боеприпасы могут быть закуплены в том числе в странах, где они производятся без российской лицензии», - добавили в Ростехе.

В настоящее время российская боеприпасная отрасль способна поставлять на мировой рынок весь спектр боеприпасов к оружию советского/российского стандартов. Как подчеркнули в госкорпорации, по основным характеристикам современные российские боеприпасы являются лучшими на рынке.

Ранее сообщалось, что подразделение Пентагона разместило на сайте закупок американского правительства заявку на приобретение боеприпасов для стрелкового оружия, не входящего в стандарты НАТО.