Четверо мужчин избили сотрудников скорой в Чувашии

В Новочебоксарске четверо молодых мужчин избили сотрудников скорой помощи. Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора автомобиля скорой. На место преступления были вызваны сотрудники полиции, которые задержали нападавших и доставили в отделение для разбирательства.

«Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены административные протоколы по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По факту нападения на медицинских работников проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.