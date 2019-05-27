Зеленский впервые как президент посетил Донбасс

Владимир Зеленский совершил первую поездку в Донбасс в качестве президента Украины. Он осмотрел позиции ВСУ в Станице Луганской и Счастье. Об этом сообщили в пресс-службе главы Незалежной.

Отмечается, что Зеленский обсудил с бойцами бытовые условия их жизни, после чего отправился на передовую. Президент посетил пост наблюдения и даже побывал в блиндажах. Как подчеркнули в пресс-службе, до позиций ополченцев с этой точки было около 400 метров.

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах», - говорится в сообщении.

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После визита к военным Зеленский вынес вердикт, что обеспечение их находится не на должном уроне.

«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», - сказал он.

Украинский лидер также провел совещание с командующим так называемой «операции объединенных сил» Александром Сирским и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.