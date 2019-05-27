Момент обрушения крана на жилой дом в Перми попал на видео

Момент падения строительного крана в Перми зафиксировали на видео очевидцы из окна многоэтажного дома. На кадрах видно, что в момент обрушения тяжелой металлической конструкции в городе бушевала непогода, однако стало ли именно это причиной ЧП пока не установлено.

Напомним, ранее стало известно, что кран рухнул на расположенные рядом со стройплощадкой жилые деревянные дома. В них проживает 15 человек, которым власти уже пообещали предоставить временное жилье.

Известно, что в результате инцидента пострадало два человека. Один из них - женщина-крановщица, находившаяся в кабине. Она доставлена в больницу с сочетанной травмой и переломом голени.