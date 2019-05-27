Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов

Если преступление тянет на миллиарды, сумма залога не должна составлять 10 копеек, так президент РФ Владимир Путин во время встречи с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым обозначил позицию в отношении бизнесменов находящихся под следствием.

Путин считает, что размер залога для бизнесменов, подозреваемых в совершении преступлений, должен коррелировать с величиной причиненного ущерба. В связи с чем он подчеркнул, что ситуацию с залогом необходимо тщательно проанализировать.

По мнению уполномоченного по правам предпринимателей, содержание под стражей не всегда оправданно. При том что есть статья, которая подразумевает применение залога, которая почти не используется. Титов предложил внести изменения в законодательство.

Он отметил, что Верховный суд мог бы указать судам на использование залога как «первой возможной меры пресечения», обосновывая, «почему не залог», если была бы другая мера пресечения.

«По нашему мнению, очень серьезное изменение, которое позволило бы предпринимателю не уходить от ответственности, с другой стороны, продолжать иметь возможность (вести бизнес)», - пояснил уполномоченный по правам предпринимателей.

Владимир Путин согласился, что во время судебного процесса над руководителем, работа компаний не должна страдать.