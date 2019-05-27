Тимати подарил Шойгу куртку от своего бренда

Известный российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) представил коллекцию одежды, которую подготовил его бренд Black Star совместно с армией России. Показ коллекции «haute couture hip hop» состоялся на площадке одного из самых закрытых военных объектов - подиум установили в атриуме Национального центра управления обороной.

Как рассказал сам музыкант, работа над созданием коллекции одежды заняла полгода. Вскоре она появится в полном ассортименте в магазинах. На показе присутствовали военные, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В конце презентации рэпер сделал от себя лично подарок министру обороны: под аплодисменты собравшихся Тимати подарил ему фирменную армейскую куртку от бренда Black Star. Судя по реакции, подарок министру обороны понравился.