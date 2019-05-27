В Минобороны рассказали об изменениях в законе «О воинской службе»

В Минобороны России объяснили внесение изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе», опровергнув данные газеты «Известия».

«В статье "Известий" (№ 93 от 27.05.2019) намерено допущена ошибка. Призывников из Военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпиталя», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны, при наличии медицинских показаний призывников направляют для обследования в медучреждения, перечень которых утверждается председателем призывной комиссии.

В настоящее время действует совместный приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу и Минздрава № 240/168 от 23.05.2001 г., (по выходу закона порядок медобследования граждан, призываемых на военную службу будет утвержден на уровне Федерального закона). Таким образом, действующий совместный приказ глав Минобороны и Минздрава РФ предусматривает направление призывников военными комиссариатами при наличии медицинских показаний для обследования в гражданские медицинские учреждения, перечень которых утвердит председатель призывной комиссии.

Ранее газета «Известия» написала, что военное ведомство предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся прохождения медкомиссии в военкоматах. Издание отметило, что комиссии якобы смогут ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на повторное обследование в военные госпитали.