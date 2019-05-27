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На стройплощадке в Перми кран упал на жилой дом

Валентина Пескова
18:51 27.05.2019
Причины обрушения металлической конструкции пока не выяснены, в результате аварии пострадали два человека.
© Видео: 59ru, YouTube © Фото: 59ru, YouTube

На строительной площадке дома «Бавария» по улице Решетникова, 10 в Перми упал строительный кран. Огромная металлическая конструкция рухнула на стоящий рядом деревянный жилой дом.

Как сообщает издание 59.ru, при обрушении крана пострадали два человека. Один из них отказался от госпитализации. Второй человек - это крановщица, находившаяся в кабине.

«С сочетанной травмой и переломом голени она госпитализирована в МСЧ № 9. Еще один пострадавший, получивший ушибы грудной клетки, от госпитализации отказался», - сообщили СМИ сотрудники скорой помощи.

Момент эвакуации женщины спасателями удалось снять на видео жителю соседнего дома.

По словам главы администрации Дзержинского района, прибывшего на место ЧП, в результате падения пострадали три частных деревянных дома, в которых проживают 15 человек. Всем им власти пообещали предоставить временное жилье.

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