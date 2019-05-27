В отношении сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС, возбудили уголовное дело

В Никулинский суд столицы доставили водителя, который намеренно сбил инспектора ДПС на западе Москвы. Как официально подтвердило МВД РФ, им оказался 27-летний Тимур Галлямов, сын экс-сенатора от Амурской области и бывшего министра спорта Подмосковья.

Инцидент произошел около трех часов ночи в районе Мосфильмовской улицы. Полицейские настигли большой черный внедорожник Land Cruiser, за рулем которого сидел сын экс-сенатора Тимур Галлямов. За 20 минут до этого его автомобиль остановили для проверки документов, но он нажал на газ и скрылся. После чего началась погоня по ночной Москве.

Инспектор выбежал из машины и пытался преградить нарушителю дорогу. Но тот выехал на тротуар, сбил сотрудника ДПС и уехал на огромной скорости. Спустя еще 15 минут его задержали на Большой Филевской. На кадрах МВД РФ видно, как Галлямова вытаскивали из иномарки.

Во время задержания лихач вел себя неадекватно, хотя алкоголя в крови у него позже не было обнаружено. А на допросе Галлямов сам признался, что в тот вечер употреблял кокаин. Кроме того, выяснилось, что несколько лет назад его уже задерживали за вождение в нетрезвом виде.

За наезд на полицейского, которому диагностировали серьезный перелом ноги, в отношении 27-летнего Галлямова возбудили уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Следователи ходатайствуют об аресте.

Его отец, Амир Галлямов во время работы в Совете Федерации от Амурской области был обладателем солидного автопарка из 12 машин премиум-класса от Bentley до Ferrari.

Судя по социальным сетям, Галлямов-младший испытывает не меньшую страсть к дорогим авто. Скорее всего, автомобиль, на котором он уходил от погони, Тимуру подарили на день рождения. В соцсетях Галлямов демонстрирует жизнь типичного представителя золотой молодежи: там фотографии с фешенебельных курортов, на яхтах и даже за штурвалом самолета.