Опубликованы кадры удара молнии в стартующий с космодрома Плесецк «Союз»

Каждый старт ракеты на космодроме Плесецк называют историческим событием. Однако в этот раз в центре внимания был не сам запуск «Союза», а молния, которая настигла корабль, когда тот уже несколько секунд находился в полете. Съемочная группа «Звезды» фиксировала происходящее под проливным дождем и раскатами грома и убедилась, что старт ракеты прошел все же в штатном режиме.

Запуск космического корабля получился в прямом смысле слова «молниеносным». Примерно на десятой секунде после отрыва ракеты от стартового стола в нее ударила молния. Однако, как выяснилось, для данной техники разряд молнии - абсолютно штатная ситуация. И выходу на орбиту даже самые тяжелые метеоусловия - грозы, ливни, гром - помешать не могут.

За считанными секундами старта стоит кропотливая, многомесячная подготовка. Только выкатка ракеты до стартового стола занимает почти час. Затем так же аккуратно ракету-носитель поднимают в предстартовое положение. Эти девять минут хорошо видны на ускоренной записи.

Уже через две минуты после старта «Союз» берут на сопровождение в подмосковном центре космических войск имени Титова. А еще через 3,5 часа спутник «Глонасс» успешно выводится на расчетную орбиту.

Нынешний год для космодрома Плесецк станет насыщенным на события. Количество пусков до нового года измеряется десятками, и состоятся они при любой погоде.