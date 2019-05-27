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Глава Генштаба ВС РФ встретился с японским коллегой в Москве

Александр Пешков
18:14 27.05.2019
Глава российского Генштаба подчеркнул, что в последнее время отношения между двумя странами получили значительное развитие.
Глава Генштаба ВС РФ встретился с японским коллегой в Москве

Сотрудничество генеральных штабов России и Японии будет способствовать дальнейшему укреплению доверительных отношений двух стран. Таким заявлением приветствовал сегодня японского коллегу, начальника главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии Горо Юаса глава российского Генштаба Валерий Герасимов.

«Важной составляющей сотрудничества в военной области является взаимодействие генеральных штабов «...» Уверен, что наша с вами встреча будет способствовать также дальнейшему укреплению партнерских доверительных отношений между Вооруженными силами России и Японии», - сказал Герасимов.

Встреча прошла в преддверии запланированных в Токио российско-японских консультаций глав оборонных и внешнеполитических ведомств в формате «2+2».

По словам Герасимова, Россия придает большое значение предстоящим переговорам, а также организации и проведению на регулярной основе совместных мероприятий боевой подготовки.

Он отметил, что сегодня Юаса и главком Сухопутных войск ВС РФ генерал армии Олег Салюков «провели продуктивные переговоры, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес».

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