Зеленый змий и синее пламя: как отличить настоящий алкоголь от суррогата

В 2018 году от отравления алкоголем умерло 5600 человек. Наибольшую опасность представляют крепкие спиртные напитки. Именно их чаще всего подделывают. При изготовлении так называемой «паленки» этиловый спирт часто заменяют на метиловый. Это технический спирт, яд в чистом виде! На вкус и цвет он ничем не отличается от этанола. Как распознать подделку, рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Конечно, дешевая цена - это один из ярких показателей, что это суррогат. К сожалению, у нас пустые бутылки из-под выпитых виски, коньяка, либо элитной водки выбрасываются. Соответствующие специалисты все это дело собирают», - объяснил Шапкин журналистам программы «Скрытые угрозы».

Проверить, с каким спиртом вы имеете дело, легче всего с помощью огня. Этот эксперимент можно провести дома. Главное, соблюдать осторожность. Все, что вам нужно - столовая ложка, зажигалка и огненная вода. После того, как вещество воспламенилось, обратите внимание на цвет пламени. Синим горит этанол. А вот метиловый спирт пылает зеленым цветом.

«Если вы вдруг, проведя вот этот тест, обнаружите вместо голубого пламени зеленое, то нужно немедленно обратиться в полицию, при этом посмотреть, чтобы никто не употреблял эту суррогатную алкогольную продукцию, которая представляет реальную угрозу. Потому что одной такой бутылкой можно роту солдат отравить», - уверен Шапкин.

Если не хотите стать жертвой обмана, нужно запомнить правила! Первое, что должно насторожить - слишком низкая цена.

«Нужно всегда обращать внимание на наличие акцизной марки, чтобы она была. То есть примерно запомнить, как она выглядит. Это должна быть голограмма, штрихкод, код региона, надпись, что это за категория напитков», - объяснил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики.

С суррогатом можно столкнуться не только при выборе крепкого алкоголя. Бутылочное и баночное пиво чаще всего подделывают при изготовлении. Хотя, как показывает практика, самый народный напиток в стеклянной посуде могут вскрыть и разбавить даже в магазине. В этом случае подделку выдаст «гуляющая» крышка: переверните бутылку. Если жидкость пузырится и просачивается наружу - вас обманули! Кроме того, пена должна быть густой и плотной - настолько, чтобы держать монету. Если же она моментально идет на дно, пиво разбавили водой.

Чем даже безалкогольное пиво может навредить человеку? Откуда появился миф о пьянстве в России? И на что готовы производители алкоголя, чтобы продать свой продукт? Смотрите новое расследование Николая Чиндяйкина. Не пропустите программу «Скрытые угрозы» 27 мая в 19:40 на телеканале «Звезда».