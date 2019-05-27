Командующий ВТА рассказал о подвиге летчика Андрея Зеленко

Командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов рассказал «Звезде» о подвиге летчика Андрея Зеленко, который ушел из жизни в Оренбурге. Благодаря его выдержке, профессионализму и хладнокровию 21 июня 2000 года удалось спасти жизни 220 дагестанских призывников и 12 членов экипажа транспортного самолета Ил-76.

«После взлета, через 20 минут, пошел отказ управления, гидросистем самолета. После этого командиром было принято своевременное решение о возврате на аэродром. Более того, вес посадочный превышал прописанный в инструкции. Но командир понимал, что промедление в воздухе равносильно гибели. Через 30 минут был запрошен аэродром. Без выработки топлива, с прямой, без выпущенной механизации было принято решение о посадке», - рассказал Бенедиктов.

Бенедиктов подчеркнул, что командир Ил-76 спокойно руководил экипажем, что позволило подготовить к эвакуации десантников, открыть аварийные люки, штурману - покинуть рабочее место. Все это позволило эвакуировать 220 человек, причем Зеленко выходил крайним. Буквально спустя считанные секунды самолет взорвался.

«Это человек величайшего характера, большого сердца, очень ответственный профессионал и вообще очень мужественный человек. Трудно говорить. Несколько лет он боролся с тяжелой болезнью, но это событие всегда бывает неожиданным. Для нас это большая потеря», - сказал Бенедиктов.

Указом Президента Российской Федерации № 1534 от 19 августа 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, подполковнику Зеленко Андрею Жанновичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».