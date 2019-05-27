Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Курцу

Австрийский национальный совет (нижняя палата парламента) вынес канцлеру страны Себастьяну Курцу и правительству вотум недоверия из-за кризиса в стране после отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает ТАСС.

В понедельник, 27 мая прошло голосование депутатов в поддержку этого решения. Таким образом, вынесение вотума недоверия канцлеру и его правительству произошло впервые в современной истории Австрии, впервые с 1945 года. Предложение было внесено оппозиционными депутатами из Социал-демократической партии.

Напомним, причиной скандала, после которого вице-канцлер и лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе был вынужден уйти с поста, стало видео, на котором он обсуждал с русскоговорящей женщиной поддержу на выборах в парламент в 2017 году взамен на обещание информации о финансовых сделках.

Вице-канцлер заявил, что сложит с себя полномочия председателя Австрийской партии свободы, а его место займет министр транспорта страны Норберт Хофер.

Как писали австрийские СМИ, Себастьян Курц отказался продолжить работу правительственной коалиции с АПС и объявил проведение досрочных парламентских выборов, на чем ранее настаивал и президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Недовольство оппозиции вызвало то, что на посты ушедших министров от АПС канцлер назначил представителей своей партии.