Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, брошенного матерью в ТЦ Москвы

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова рассказала, как чувствует себя шестилетний мальчик, которого 26 мая оставили в игровой комнате одного из столичных ТЦ. По словам Кузнецовой, ребенок, который находится в медицинском учреждении, здоровый, веселый и достаточно контактный.

«Конечно, он отвлекается на некоторое время в игровой, но потом снова вспоминает о маме. Он рассказывает, что ходит в детский сад в Тульской области, называет адрес, говорит, что зовут его Саша, ему шесть лет. Рассказывает все обстоятельства, где его оставила мама, что она ушла искать работу, и так далее. Мы знаем, что ребенок был оставлен в торговом центре в игровой зоне. За многочасовое отсутствие матери персонал покормил ребенка, и, понимая, что за ним никто не придет, сотрудники правоохранительных органов в районе двух часов ночи доставили его в одно из медицинских учреждений Москвы. Сейчас выясняются обстоятельства, кто же эта женщина и кем она приходится ребенку», - рассказала Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, правоохранительные органы выясняют, гражданкой какого государства является женщина, оставившая ребенка в торговом центре. Анна Кузнецова также отметила, что в данном случае поражает ситуация, почему, раз уж принято решение не воспитывать ребенка, его родственники не прибегают к законным инструментам, которые сегодня существуют в РФ.

«На этом мы настаиваем особенно. Это вопрос профилактики информирования граждан о возможных способах получения помощи и поддержки, чтобы не доводить до таких кризисных ситуаций», - отметила уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, женщина, которая 26 мая оставила своего шестилетнего сына в игровой комнате ТЦ и отказалась забирать его, попала на камеру видеонаблюдения. Она уже задержана полицией. По ее словам, у нее нет документов, подтверждающих, что она является матерью мальчика. По словам задержанной, ребенка ей передала бабушка. На вопрос сотрудника милиции, чья бабушка, женщина не ответила.