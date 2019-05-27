Ил-76МД приобрел имя и показал, на что способен

Самолет получил имя генерал-полковника, командующего Восточным округом войск национальной гвардии Игоря Груднова, скончавшегося в 2018 году.

«Человек, который делал сам себя, прошел самый тяжелый путь - от Дальнего Востока до Кавказа. В тяжелейшие 90-е годы это - то поколение, которое приняло удары и остановило развал страны, не дало скатиться к кровавому хаосу», - рассказал заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергей Захаркин.

«И за умелое выполнение задач, за сохранность своих подчиненных, за мужество и проявленную отвагу указом президента награжден званием Героя Российской Федерации», - добавил он.