СК проводит проверку по факту обрушения трибун на трассе «Игора Драйв»

Следователи выясняют обстоятельства травмирования людей на строительстве гоночной трассы «Игора Драйв» в Ленинградской области. Об этом говорится на сайте СУСК России по региону.

«27 мая 2019 года поступило сообщение о травмировании людей при обрушении конструкций на строительстве гоночной трассы "Игора-Драйв" в Приозерском районе Ленинградской области», - сказано в сообщении СКР по Ленобласти.

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, где в настоящее время производят его осмотр. Сотрудники ведомства уточняют информацию о количестве и степени тяжести вреда здоровью пострадавших.

Ранее сообщалось, что после обрушении фрагмента опалубки при возведении трибун трассы «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленобласти были госпитализированы шесть человек.