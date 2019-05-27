Появились кадры с места нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе

Сотрудники газеты «Родина» в Ставрополе до сих пор не могут прийти в себя от случившегося сегодня в редакции ЧП. Напомним, неизвестный мужчина напал с ножом на главного редактора издания Николая Бондаренко и ранил еще троих мужчин при попытке задержания.

В Сети опубликованы первые кадры с места происшествия. На них видно, что на полу после нападения остались капли крови. На месте проводятся следственные мероприятия.

Как сообщили ранее в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, нападавший уже задержан и доставлен в полицию. По словам руководителя пресс-службы ставропольского крайкома КПРФ, неизвестный утром прошел в конференц-зал и потребовал встречи с главным редактором. На ней он попросил опубликовать его статью, однако, получив отказ, ударил Николая Бондаренко ножом.

О происшествии сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном аккаунте Instagram, назвав произошедшее «возмутительным, вопиющим» инцидентом. Губернатор добавил, что угрозы для жизни пострадавших сотрудников газеты нет, в настоящее время с ними работают медики.