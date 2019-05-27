Напавший на сотрудников газеты «Родина» в Ставрополе задержан

Мужчина, устроивший резню в редакции газеты «Родина» в Ставрополе, задержан и доставлен в полицию. Об этом рассказали «Звезде» в региональном управлении МВД России.

«В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции № 1 управления МВД России по городу Ставрополю. На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится следственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - рассказала старший референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ставропольскому краю Светлана Сухорукова.

Как рассказала ранее «Звезде» руководитель пресс-службы ставропольского крайкома КПРФ Людмила Борисова, в результате нападения неизвестного с ножом пострадали главный редактор газеты «Родина» Николай Бондаренко и еще трое мужчин.

Неизвестный прошел сегодня утром в конференц-зал газеты и, полистав подшивку издания, попросил о встрече с главным редактором. На ней он потребовал опубликовать его статью, однако после отказа по причине того, что тематика статьи не совпадает с политикой газеты, ударил Николая Бондаренко ножом в лицо.