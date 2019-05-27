Шойгу и президент Южной Осетии обсудят военное сотрудничество

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе совместные учения и подготовку кадров. Об этом заявил глава российского военного ведомства на встрече с Бибиловым.

Министр подчеркнул, что РФ и Южную Осетию многое связывает. По его словам, многие события связаны с началом новой России и, конечно, все, что за эти годы произошло в России, тесно переплетается с Южной Осетией, с ее историей и народами, которые проживают на Кавказе.

Шойгу выразил уверенность, что все, что делает Бибилов, направлено на восстановление республики и ее экономики.

В свою очередь президент Республики поблагодарил Шойгу за помощь во время югоосетинского конфликта.