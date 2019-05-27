Опубликованы новые кадры с места обрушения трибун трассы «Игора Драйв»

В Сети появились новые кадры с места обрушения фрагмента опалубки при возведении трибун трассы «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области.

Обрушение конструкций при строительстве трибун произошло около 13.00 27 мая. По данным экстренного ведомства, площадь обрушения составила 350 кв. метров.

Ранее сообщалось, что после ЧП на строительстве гоночной трассы госпитализированы шесть человек. Все они являются гражданами Таджикистана. По предварительным данным, один человек находится в тяжелом состоянии, вертолет перевез его в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Из-под завалов извлечены семь человек. В настоящее время спасатели продолжают разбирать рухнувшие конструкции, а на месте дежурят машины и вертолет МЧС.

СУ СК РФ по Ленобласти начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозерском районе.