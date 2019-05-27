МВД опубликовало кадры погони за наехавшим на сотрудника полиции беглецом

Сотрудники МВД России опубликовали кадры погони за черным внедорожником Land Cruiser, а также задержания беглеца.

Иномарку остановили для проверки документов, после чего водитель внедорожника решил скрыться.

«26 мая 2019 года в 3 часа 25 минут на Кутузовском проспекте экипажем ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве для проверки документов был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200», - говорится в сообщении официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Сотрудники ДПС около 20 минут преследовали Land Cruiser. Полицейские попытались задержать водителя, когда тот остановил машину на красном сигнале светофора, но мужчина резко вырулил вправо и совершил наезд на сотрудника МВД.

Погоня за водителем продолжилась, в итоге полицейским удалось задержать беглеца. Его доставили в отделение МВД для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.

Отмечается, что сотрудника ДПС госпитализировали с переломом голени в одну из московских больниц.

Как ранее сообщалось, виновником инцидента мог стать сын бывшего члена Совета Федерации Амира Галлямова Тимур Галлямов.