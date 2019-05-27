«С такими нам точно не по пути»: Ревенко об исключении из партии напавшего на журналиста чиновника

Депутат Госдумы от «Единой России», экс-ведущий программ «Вести» и «Вести недели» Евгений Ревенко рассказал, что президиум генсовета партии принял решение исключить главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева из партии, а также рекомендовать его отзыв с занимаемого поста.

«Президиум генсовета ЕР принял решение исключить из партии Сергея Зайцева, главу Ширинского района республики Хакасия за ту безобразную сцену и неадекватное поведение, которое он позволил себе, будучи в своем рабочем кабинете, напав на журналиста ВГТРК», - сказал Ревенко.

Он напомнил, что любой чиновник, тем более, член партии «Единая Россия» обязан отвечать на любые, пусть даже малоприятные или неудобные вопросы, так как чиновники «должны прямо и честно смотреть людям в глаза». Для тех, кто хочет помахать руками, Ревенко предложил найти другие места, например, на татами.

«В связи с той безобразной сценой, которая имела место, президиум генсовета "ЕР" также принял решение сместить со всех партийных постов этого чиновника. Мы рекомендовали региональному отделению Хакасии рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности этого человека», - добавил Ревенко.

По его словам, партия намерена инициировать процедуру отзыва мандата этого чиновника и смещения его с должности главы Ширинского района.

Как отметил депутат ГД, все члены комиссии по этике «Единой России» единодушны в том, что таким гражданам не место в партии. Он подчеркнул, что в «ЕР» и впредь будут строго и внимательно следить за тем, как члены партии соблюдают устав и этические нормы.

«Данный чиновник не признал своей вины, он продолжает упорствовать, он настаивает на своей правоте. Мы приняли достаточно принципиальное и оперативное решение, чтобы снять все вопросы. С такими нам точно не по пути», - подытожил Ревенко.

Напомним, глава Ширинского района республики Сергей Зайцев напал на журналиста ВГТРК Ивана Литомина в своем кабинете из-за неудобных вопросов репортера о непригодных для жилья домах, построенных для тех, кто потерял жилье в пожарах весной 2015 года. После случившегося в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев рассказал «Звезде», что готовит встречный иск на «противоправные действия корреспондента», позволившего себе задавать провокационные вопросы в нерабочее время.