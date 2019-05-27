Уничтожить «террористов»: кадры учений в танковом соединении ВВО
В Бурятии в танковом соединении Восточного военного округа состоялась комплексная проверка боеготовности подразделений противодействия терроризму.
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Личный состав отработал практические действия по блокированию и ликвидации условных террористов, задачи оперативного вывода боевой техники и групп усиления в районы выполнения задач, порядок действий в экстренной обстановке.
В ходе тренировки подразделения противодействия терроризму при поддержке бронетехники (БМП-2) и усиленного пулеметного расчета отразили попытку проникновения «боевиков» в штаб соединения.
Часть условных террористов была уничтожена, часть взята в плен.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов.
Практика подобных тренировок в соединениях округа, дислоцированных в Республике Бурятия, проводится с целью усиления бдительности.