Вооруженный ножом человек напал на сотрудников газеты в Ставрополе

В Ставрополе человек с ножом напал на сотрудников газеты «Родина». О происшествии сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном аккаунте Instagram, назвав произошедшее «возмутительным, вопиющим» инцидентом.

«Ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание», - сообщил Владимиров в соцсети.

Губернатор также добавил, что угрозы для жизни пострадавших сотрудников газеты нет, в настоящее время с ними работают медики.

По словам Владимира Владимирова, двое из пострадавших уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Губернатор держит ситуацию на личном контроле и ежечасно получает новую информацию от министра здравоохранения.