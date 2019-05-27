При строительстве трассы «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом обрушились трибуны

На территории строительства гоночной трассы «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области произошло обрушение фрагмента опалубки при возведении трибун. ЧП случилось в начале первого ночи 27 мая, пишет 47news.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителей ГУ МЧС по региону, при аварии пострадало как минимум семь рабочих. Все пострадавшие являются гражданами Таджикистана, они госпитализированы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, он доставляется в больницу на вертолете санавиации.

Спасатели продолжают разбор рухнувших конструкций, чтобы убедиться, что под завалами не осталось людей. По словам очевидцев-строителей, бетон для опалубки принимали около 10 человек. На месте также дежурят вертолет и машины МЧС.

В ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что площадь обрушения составила 350 квадратных метров.