Напавший на корреспондента ВГТРК чиновник готовит встречный иск

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев рассказал «Звезде», что готовит встречное заявление на противоправные действия корреспондента.

«Я сегодня утром был в Следственном комитете, меня опрашивали. Сейчас готовлю встречное заявление на противоправные действия корреспондентов, так называемых. Я не знаю, откуда такая статья и какое может быть воспрепятствование. Вот с их стороны было воспрепятствование моей текущей деятельности рабочей, кто позволил врываться в нерабочее время, начать с ходу оскорблять, кто позволил провокационные вопросы задавать, ну попросили выйти, видимо, надо выйти, какое там нападение, они мне говорят, их трое, я один», - сказал Зайцев.

Напомним, корреспондент ВГТРК Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему люди, которые пострадали четыре года назад от пожаров, живут в плохих условиях. После этого глава района напал на журналиста и повалил его на пол. После инцидента в отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело за нападение на корреспондента.

Президиум генсовета «Единой России» принял решение исключить Зайцева из партии и инициировать избирателями его отзыв с занимаемого поста.